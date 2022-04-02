تعرف علي مواعيد العمل بإدارات وشعب الجوازات في شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، في جميع إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات والشعب التالية: منطقة الرياض شعبة الجوازات بحي الرمال من الساعة 10صباحا حتى 3 مساء ومن 9مساء حتى 1صباحا أخبار قد تهمك إدارة الجوزات بمختلف المناطق والمحافظات إدارة المناطق والمحافظات من الساعة 10 صباحا حتى3 مساء محافظة الخرج شعبة الخدمات الإلكترونية روشن مول من الساعة 9 مساء حتى 1 صباحا منطقة مكة المكرمة شعبة الجوازات بالتحلية مول شعبة الجوازات بالصيرفي مول شعبة الجوازات بالردسي مول من الساعة 1 مساء حتى 5 مساء من الساعة 9 مساء حتى 1 صباحا

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