السديس يدشن مبادرة قافلة الشهداء بعنوان «شهداؤنا في ذاكرتنا»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ضمن مساهمة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في دعم المبادرات ومن ضمنها قافلة أبناء شهداء الواجب ، دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مبادرة قافلة الشهداء بعنوان ( شهداؤنا في ذاكرتنا ) في موسمها الخامسة.

وأكد معاليه أن هذه المبادرة تأتي ضمن الاهتمام بأبناء شهداء الواجب وذويهم، والتي تجسد الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله – بأسر الشهداء.

حيث قام سعادة مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ جهاد بن محمد العتيبي في التجهيز والتنسيق لتلك المبادرة وتم تجهيز (500 وجبة جافة ) وتم توزيعها بموقع مصلى الجنائز دعماً لهم.

وفي الختام دعا معالي الدكتور السديس أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء، لقاء ما يقومون به من دعم لامحدود ورعاية كريمة لأبناء الشهداء وذويهم.