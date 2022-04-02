متطوعون يتسابقون في تقديم أكثر من 3000 وجبة للصائمين بعرعر

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جلالة الملك يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى ومستشاري جلالته ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس الأوقاف السنية

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