اخبار الرياضه السعوديه بنزيما يطبب جراح «الكلاسيكو» بثنائية سيلتا فيغو

محمد بن مسعود - الدمام - استعاد ريال مدريد توازنه في الليغا بعد خسارته القاسية في عقر داره على يد الغريم التقليدي برشلونة في (كلاسيكو الأرض) قبل التوقف الدولي برباعية نظيفة، بفوز صعب خارج قواعده أمام سيلتا فيغو بنتيجة (1-2) اليوم (السبت) ضمن مواجهات الجولة الـ30 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب بالايدوس، يدين الفريق الملكي بالفضل في هذا الفوز الصعب للنجم الفرنسي وقائد وهداف الفريق كريم بنزيما الذي تكفل بتسجيل الهدفين من ركلتي جزاء، أولاً في الدقيقة 19 من بداية اللقاء، قبل أن يُعدل المخضرم مانويل أجودو «نوليتو» الكفة لأصحاب الضيافة في الدقيقة 52.

ثم في الدقيقة 70 عاد المهاجم الفرنسي ليضع الريال في المقدمة من ركلة جزاء جديدة، رافعاً رصيده إلى 24 هدفاً يعتلي بها صدارة هدافي المسابقة، علماً بأنه كان قد أهدر قبلها بست دقائق ركلة جزاء أيضاً.

وبهذا الفوز الصعب يعزز فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي من صدارته للمسابقة رافعاً رصيده إلى 69 نقطة، ويبتعد بفارق 12 نقطة كاملة عن وصيفه إشبيلية الذي سيخوض اختباراً صعباً (الأحد) عندما يحل ضيفاً على برشلونة (54 نقطة).

كما أن الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهته المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال (الأربعاء) المقبل أمام تشيلسي الإنجليزي على ملعب (ستامفورد بريدج).

في المقابل، فشل سيلتا فيغو في تذوق طعم الانتصار لثالث مباراة توالياً، وهي الخسارة الـ12 له هذا الموسم.

وظل رصيد سيلتا عند 36 نقطة يحتل بها المركز الـ11 مؤقتاً.