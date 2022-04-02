القصيم: القبض على نصاب المواشي

المدارس والجامعات تستقبل الطلبة في أول دوام أيام شهر رمضان تستعد مدارس التعليم والجامعات لاستقبال الطلاب والطالبات غدا، في أول أيام دوام شهر رمضان المبارك لجميع المراحل الدراسية بمدارس... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 رمضان 1443 هـ 01 رمضان 1443 هـ

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