حيث سيتم توزيع الأموال تباعاً كل ما توفر ذلك من أموال المدين.
وقد توالى وصول الأموال للمساهمين من حساب المساهمة المسجل باسم (وكالة التنفيذ) في البنك الأهلي السعودي برقم
SA51 ** 7009
واتخذت الدائرة المختصة بمحكمة الدمام العديد من إجراءات الحجز والتنفيذ وتحصيل عدد من الأموال النقدية الموجودة في الحسابات، والأسهم، والعقارات المملوكة للمنفذ ضده، التي تمثل جزءًا من المبالغ المطالب بها، كما استكملت المحكمة إجراءات تتبع الأموال بالكتابة إلى (25) جهة حكومية مسجلة للأموال لغرض التتبع والإفصاح عما لديها من أموال تخص المنفذ ضدهم.
كما اتخذت المحكمة في وقت سابق قراراها بالحبس التنفيذي على المنفذ ضدهما، وإحالة الموضوع للجهة المختصة؛ للنظر في إقامة الدعوى العامة ضدهما استناداً للمادتين (88) و(90) من نظام التنفيذ ولائحته.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ الدمام توزع جزءا من حصيلة التنفيذ الخاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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