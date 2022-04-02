تنفيذ الدمام توزع جزءا من حصيلة التنفيذ الخاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه

وزعت محكمة التنفيذ بالدمام جزءًا من حصيلة التنفيذ الخاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه على المساهمين.

حيث سيتم توزيع الأموال تباعاً كل ما توفر ذلك من أموال المدين.

وقد توالى وصول الأموال للمساهمين من حساب المساهمة المسجل باسم (وكالة التنفيذ) في البنك الأهلي السعودي برقم

‏SA51 ** 7009

واتخذت الدائرة المختصة بمحكمة الدمام العديد من إجراءات الحجز والتنفيذ وتحصيل عدد من الأموال النقدية الموجودة في الحسابات، والأسهم، والعقارات المملوكة للمنفذ ضده، التي تمثل جزءًا من المبالغ المطالب بها، كما استكملت المحكمة إجراءات تتبع الأموال بالكتابة إلى (25) جهة حكومية مسجلة للأموال لغرض التتبع والإفصاح عما لديها من أموال تخص المنفذ ضدهم.

كما اتخذت المحكمة في وقت سابق قراراها بالحبس التنفيذي على المنفذ ضدهما، وإحالة الموضوع للجهة المختصة؛ للنظر في إقامة الدعوى العامة ضدهما استناداً للمادتين (88) و(90) من نظام التنفيذ ولائحته.