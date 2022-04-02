شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأحوال المدنية مواعيد تقديم خدماتها للمستفيدين الحاصلين على مواعيد من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك في (41) مكتبًا للنساء والرجال في مناطق المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية أن مكاتبها ستقدم الخدمة المسائية للمواطنين والمواطنات من الأحد إلى الخميس وذلك من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحاً، مشيرةً إلى أنه يمكن الاطلاع على المكاتب وحجز موعد للمراجعة من خلال نظام المواعيد في منصة "أبشر".