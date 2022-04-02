أمير الباحة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, في المركز الحضاري جموع المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة والمشائخ ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية وأهالي المنطقة.

وبادل سموه الحضور التهنئة، سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على المملكة وقادتها، والشعب السعودي النبيل، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة _ أيدها الله_وأن يتقبل من الجميع صيام هذا الشهر وقيامه، سائلاً الله أن يجعل النصر والتوفيق لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي الذين يدافعون عن عقيدتهم ومكتسبات وطنهم على أكمل وجه.

وفي نهاية الجلسة، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول فضل شهر رمضان المبارك، فيما تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سمو أمير منطقة الباحة.