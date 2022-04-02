سالم الدوسري يصدم جمهور الهلال قبل مباراة الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن لاعب الهلال سالم الدوسري، اليوم السبت، تعرضه لوعكة صحية.

ونشر الدوسري صورة له عبر حسابه على موقع “سناب شات” من داخل المستشفى، علق عليها قائلا: “إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما”.

ولم يكشف اللاعب حقيقة إصابته، إلا أن حسابات على موقع “تويتر” أكدت إصابته بفيروس كورونا.

فيما يعلن الهلال حتى الآن موقفه من مباراة الشباب التي تقام في التاسعة مساء الأحد.