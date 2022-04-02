اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني مع الرئيس الفلسطيني في اتصال هاتفي

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة.

تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيين المولى جل شأنه أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات والأمتين العربية والاسلامية بالعزة والرفعة والتقدم.

كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة.