توزيع 154 ألف وجبة في أول أيام رمضان بالمسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر الحساب الرسمي في تويتر، عن توزيع 154 ألف وجبة في أول أيام رمضان علي سفر الإفطار في المسجد النبوي، وأكثر من 2500 تصريح لمقدمي خدمة الإفطار و 28 موظف للإشراف والمتابعة قبل وأثناء وبعد توزيع الوجبات.

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