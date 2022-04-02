ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص بمكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص، في محافظة جدة، وعُثر بحوزتهم على (10) طيور مصيدة، و(3) بنادق رش (شوزن)، وبندقية هوائية، و(127) ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبيَّن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن عقوبة بندقية الرَّش (الشوزن) غرامة (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.