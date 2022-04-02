اخبار الخليج – «الصناعة» توضح أسباب ارتفاع بعض المنتجات الغذائية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها تتابع عن كثب وبشكل متواصل توافر المنتجات في الأسواق المركزية المحلية لضمان وجود خيارات متعددة من المنتجات الغذائية الأساسية كالفواكه والخضروات وبالأسعار المعتادة، لذا يتم زيارة الأسواق والاطلاع على أسعار المنتجات وملاحظة اية مؤشرات توثر على انسياب تدفقها في الأسواق المحلية بما يؤثر على قدرة السوق المحلي في تلبية احتياجات الناس، خصوصا في المواسم الأساسية كشهر رمضان المبارك وغيرها من المناسبات.
وأفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن ما يتم تداوله حالياً حول ارتفاع سعر منتج الطماطم فقد أكدت الوزارة بأنه يعود السبب إلى ارتفاع السعر في بلد المنشأ والذي يرجع لتقلبات الأحوال الجوية وموجة الصقيع التي تشهدها الدول الأساسية المصدرة لبعض المنتجات، وتزامن ذلك مع تبدل الموسم، مما انعكاس ذلك على قلة إنتاجها ومن ثم قلة تصديرها.
وتطمئن الوزارة جميع المستهلكين بأنه هناك شحنات قادمة وبكميات وفيرة من منتجات الطماطم خلال الأيام القليلة القادمة وسيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار بإذن الله، كما تنوه الوزارة إلى أهمية أن تعاون الجميع في اقتصار شراء المنتجات بحسب احتياجهم الفعلي، وعدم التهافت والتخزين الذي قد يؤثر على تبطئه رجوع الأسعار إلى وضعها الطبيعي.
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