الجزائر تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت الجزائر 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 265.684، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6874.

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