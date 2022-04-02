شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 40% ارتفاع بأسعار الأغنام بأكبر سوق للمواشي بالمملكة والخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى عدداً من مرتادي سوق المواشي بمحافظة حفرالباطن تعجبهم الكبير بارتفاع أسعار المواشي بالمحافظه حيث تراوحت أسعار الذبائح من الـ 1400 وحتى 1700 ريال سعودي.

وذكر المواطنين لـ ( اليوم ) والتي وقفت فعلياً على سوق المواشي بحفرالباطن بأنه كيف تكون هذه الأسعار وحفرالباطن هي المصدر الأول للمملكة والخليج وهي مدينة الأنعام الأولى.

فيما تواصلت اليوم مع الأمانة والتي نوهت بنقل كافة اختصاصات السوق لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما تواصلت اليوم مع مكتب وزارة البيئة والتي اكتفت بالرد بأن دورها تنظيمي للسوق فقط.