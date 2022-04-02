شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: 3100 زيارة خلال أربعة أيام لمتابعة وفرة المنتجات الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة التجارة أكثر من 3100 زيارة خلال الفترة 28-31 ، على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة للمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت بأنظمة وزارة التجارة.

وأكدت متابعتها المستمرة لضمان وفرة السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ الببع خصوصاً السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونفذت الوزارة ضمن خطة عملها الموسمية للشهر الكريم هذا العام 1443هـ جولات استباقية للرقابة على المستودعات والأسواق بكافة مناطق المملكة بهدف رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

كما تعمل وزارة التجارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كاف، وضبط محاولات التأثير على الأسعار، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك. ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، ومطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة، وضبط حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم.