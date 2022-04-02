” الزكاة والضريبة والجمارك” تتيح “خدمة “زكاتي” للعام الخامس على التوالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام الخامس على التوالي خدمة “زكاتي” التي توفر للأفراد خاصية إخراج الزكاة اختياريًا عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة(zakaty.gov.sa).

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay”، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة، مضيفة أن الخدمة تُقدمها الهيئة للعام الخامس على التوالي، بعد أن حققت نجاحًا ملفتًا خلال الأعوام الماضية.

وأشارت في هذا الشأن إلى أن الخدمة تأتي لحث الأفراد على استخراج الزكاة عن طريق قنوات ذات كفاءة ومرونة عالية، لتصل إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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وتوفر خدمة (زكاتي)، إمكانية اختيار الفئة المستحقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواءً كانت أموالاً أو ذهبًا أو فضة أو أسهم وغيرها، ودفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى خاصيةالتذكير بمواعيد الزكاة.

يُذكر أن الخدمة شهدت خلال العام الماضي تفاعلًا كبيرًا لدى الأفراد، وارتفاعًا في عدد التنزيلات لتطبيق “زكاتي”، ويُعود ذلك للنجاح الذي حققته الخدمة بفضل خيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة.

يُشار إلى أن إجمالي المبالغ التي استفاد منها مستحقي الضمان الاجتماعي عبر خدمة (زكاتي) في شهر رمضان الماضي، بلغ أكثر من 87 مليون ريال.