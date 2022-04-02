اخبار الخليج – «سوق البراحة» يحتضن برنامج ومهرجان السارية الشعبي في شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيحتضن سوق البراحة الواقع في ديار المحرق برنامج المسابقات الشعبي «السارية» في نسخته الثالثة والذي سيتضمن برنامج مسابقات تلفزيوني بالإضافة إلى مهرجان شعبي شامل ابتداءاً من أول يوم من الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي.

وسيمثل سوق البراحة المحطة الرئيسية لبرنامج السارية الذي يبث بصورة مباشرة على قناة تلفزيون البحرين، والذي يهدف الى زيادة الوعي بالموروث الشعبي والحفاظ على العادات والتقاليد للمجتمع البحريني والخليجي والعربي.

وتنطلق ألعاب ومسابقات السارية الرمضانية من الساعة 9:30 مساءاً ولغاية الساعة 12:00 مساءاً، وتشتمل قائمة الألعاب والمسابقات على كل من لعبة الكيرم والدامة، والدومنه، وألعاب الورق مثل الكوت 6 وورق اليد، بالإضافة الى مسابقة الطبخ الشعبي.

وسيكون المشاركون في ألعاب ومسابقات السارية الرمضانية وزوار سوق البراحة على موعد مع قضاء أروع اللحظات من التشويق والمتعة، وحصولهم على فرصة الفوز بجوائز قيّمة ومكافآت مميزة يصل مجموع قيمتها إلى 20,000 دينار. و يمكن للجميع المشاركة والتسجيل من خلال زيارة الموقع almawrooth.org/registration-ramadan. كما سيتضمن مهرجان السارية مُسابقة المقتنيات التراثية، ومُسابقة الأزياء الشعبية.

وتعليقاً على ذلك، صرح السيد أحمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق بالقول: «يُجسد مشروع سوق البراحة عبق التراث البحريني الأصيل بكل تفاصيله، إذ استلهم مقوماته البارزة وتصاميمه من عراقة الماضي الاستثنائي للمملكة بهدف الإسهام في الحفاظ عليه، ولذا حرص السوق وشركة ديار المُحرق على رعاية مهرجان السارية وإحتضان أنشطته وفعالياته المُستمدة من الموروث البحريني بهدف إلقاء الضوء عليها وضمان تناقلها جيلاً بعد جيل وذلك وسط أجواء رمضانية عامرة بالتميز.»

من جهته، صرح السيد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، الشركة المسؤولة عن إدارة وتأجير المشروع: «يسرنا التعاون مع اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي لإطلاق برنامج ومهرجان السارية الشعبي الرمضاني الشامل للألعاب والمسابقات الشعبية في سوق البراحة، والتي تترجم حرص شركة عقارات السيف على تقديم كل ما هو جديد ونوعي في قطاع ادارة المراكز التجارية والضيافة والترفيه. يقدم سوق البراحة مفهوماً جديدًا للتسوق بأجواء متناغمة بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، مانحاً الزوار تجربة استثنائية على النمط البحريني الأصيل. وسيكون الشهر الفضيل بمثابة فرصة ذهبية لجميع الزوار للاستمتاع بأمتع الأوقات وسط أجواء رمضانية تحاكي عراقة البحرين وعاداتها وتقاليدها سواء على مستوى الألعاب الشعبية وغيرها من فعاليات مصاحبة».

تعريف بالمشروع

سوق البراحة، مشروع تم استكماله مؤخراً في مملكة البحرين الحبيبة، حيث يقع في قلب مدينة ديار المحرق. و يشتمل المشروع على مرافق جذب تجارية و ترفيهية ضمن أجواء تراثية تحمل عبق العراقة البحرينية الأصيلة. يرحب سوق البراحة بالزوار بدءاً من شهر رمضان المبارك في افتتاح تجريبي حيث يتم تأجير المحلات من قبل مدير المشروع، شركة عقارات السيف، على نخبة من العلامات التجارية المميزة في البحرين و دول الخليج بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية.

يقع سوق البراحة على مساحة إجمالية تبلغ 64 ألف متر مربع ومساحة بناء تبلغ 20 ألف متر مربع تشتمل على مساحة تأجير ممتدة على 13 ألف متر مربع. ويحتوي السوق على مجموعة متنوعة وشاملة من متاجر التجزئة والتي تصل في مجملها الى أكثر من 500 متجر تضم سوبرماركت ومركز للترفيه العائلي ومطاعم ومقاهي، بالإضافة إلى أسواق متخصصة تشمل المصوغات الذهبية ومنتجات الحرف اليدوية والخياطة والأقمشة والتمور والبهارات والحلويات الشعبية والتحف والسجاد. ويضم السوق كذلك مكاتب ومرافق خدماتية عامة، بالإضافة الى جامع سوق البراحة.