اختتام منافسات بطولة المملكة التأهيلية للبراعم للتايكوندو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس اختتمت منافسات بطولة المملكة التأهيلية للبراعم بمشاركة 317 لاعباً يمثلون 50 نادياً بصالة الأمير فيصل بن فهد بالملز, بحضور رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري. وحقق لقبها نادي الشباب بمجموع بـ 445 نقطة و3 ذهبيات عبر اللاعبين (عبدالله القحطاني، وليد الجوهر، عبدالعزيز الدوسري), وحل نادي وج ثانياً بـ 264 نقطة وذهبيتي (بندر دغريري، مؤيد الزهراني), والفرع ثالثاً بـ 214 نقطة بذهبية (فهد بامسعود), وأبها رابعاً بـ 194 نقطة وذهبية (خالد عسيري), كما حقق الذهب أيضاً كلاً من (مازن الدوسري – الهلال، عبدالرحمن السعيد – الجيل، مراد الرزق – العدالة), بالإضافة إلى تحقيق الجيل جائزة الفريق المثالي.

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