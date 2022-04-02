اخبار دوليه – رئيس الوزراء الباكستاني: واشنطن تتدخل بشكل سافر في شأن باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن الولايات المتحدة تتدخل بشكل سافر في شأن بلاده، مشيراً إلى أن محاولة عزله هي محاولة لتغيير النظام في باكستان بدعم أميركي.

وقدم رئيس الوزراء الباكستاني احتجاجا رسميا للسفارة الأميركية بشأن مؤامرة مزعومة لإطاحة حكومته.

وأوضح في مقابلة أجرتها معه قناة «أي أر واي نيوز» ليل أمس الجمعة، أن «المؤامرة لها صلات خارجية وقدمنا احتجاجاً للسفارة الأميركية».

ثقة البرلمان

كذلك، قال خان، الذي يواجه تصويتاً بحجب الثقة في البرلمان، إن الولايات المتحدة تتآمر ضده منذ أن زار موسكو والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما كانت موسكو تمضي قدما في عملية عسكرية داخل أوكرانيا.

وفي خطاب للأمة أمس الجمعة، أوضح أن حكومته لديها برقية دبلوماسية تظهر «دليلاً» على أن دولة أجنبية تتآمر بمساعدة مجموعات المعارضة لإسقاط حكومته بسبب سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان غدا الأحد على اقتراح بحجب الثقة قد يطيح رئيس الوزراء.

وفقد خان الذي يمر بعامه الرابع في منصبه، الدعم المطلوب للنجاة من التصويت بحجب الثقة بعدما تحول العديد من النواب المنتمين إلى حزبه ومجموعات متحالفة معه إلى المعارضة.

يذكر أن البيت الأبيض نفى مزاعم عن تورط الولايات المتحدة في محاولات عزل رئيس الوزراء الباكستاني وذلك على لسان مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد.