اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تعزية من العاهل المغربي

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في وفاة سمو الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة رحمها الله.

وأعرب العاهل المغربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى، داعياً الباري عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.