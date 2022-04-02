اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تعزية من الرئيس الجزائري

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك في وفاة سمو الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة رحمها الله.

و أعرب فخامة الرئيس الجزائري عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى، داعياً الباري عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.