اخبار الخليج – اتصال هاتفي بين جلالة الملك المفدى و ملك الأردن

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .
وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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