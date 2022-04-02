خادم الحرمين يهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان عبر تويتر

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عبر حسابه في تويتر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال حفظه الله في تهنئته: “‫ نهنئكم بشهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يكون شهر خير لعموم المسلمين والعالم أجمع”. ‏ونبتهل للمولى سبحانه أن يديم على وطننا وشعبنا كل الخير. أخبار قد تهمك ‏تقبل الله صيامكم وقيامكم، وكل عام وأنتم بخير.

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