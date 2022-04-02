"تويتر" تختبر تقنية جديدة تسمح لحسابين مختلفين بالتشارك في كتابة تغريدة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - 09-01-1443 03:04

صدى تبوك – متابعة

كشفت مصادر من داخل منصة التدوين المصغر “تويتر”، عن اختبارها تقنيةً جديدةً تسمح لحسابين مختلفين بالتشارك في كتابة تغريدة واحدة.

وأوضح باحث التطبيقات أليساندرو بالوزي، أنه حصل على لقطات الشاشة لتلك التقنية الجديدة، التي تتيح التعاون بين الحسابات في كتابة التغريدات.

وأشار إلى أن “تويتر” تختبر تلك التقنية منذ ديسمبر الماضي، وقد تطرحها قريبًا في النسخة التجريبية للمطورين؛ لاختبارها قبل طرحها في إصدارها العام لكل المستخدمين.

وتتماشى تلك الميزة، مع تقنية سابقة أطلقتها منصة “إنستجرام”، والتي يتشارك فيها حسابان في ملكية أحد المنشورات؛ خاصة في شراكات العلامات التجارية والحملات المؤثرة.

ويظهر في لقطات الشاشة أنه يمكن دعوة أي حساب للمشاركة في كتابة المنشور أو التغريدة من خلال زر جديد تم إضافته في الزاوية العليا اليسرى.