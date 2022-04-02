متحدث «الحج»: الحجز لا يزال متاحًا لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - قال المهندس هشام سعيد، الوكيل المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، أنه تم إصدار أكثر من 23 مليون تصريح عمرة منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن الحجز لا يزال متاحًا أمام الراغبين لأداء مناسك العمرة في رمضان. وأشار خلال مداخلة مع برنامج «120» على قناة الإخبارية إلى أن الوزارة مستعدة لاستقبال كافة هذه الأعداد وإدارة هذه الحشود، ضمن المحددات والطاقة والخطة التشغيلية.
ولفت سعيد إلى الجهود المبذولة من الجهات الميدانية مثل قوات الأمن الخاصة للحج والعمرة، والرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الحج والعمرة من خلال الموظفين الميدانيين. وأكد المتحدث باسم وزارة الحج أن الراغب في أداء العمرة يمكنه الآن الدخول على تطبيق «اعتمرنا» من خارج المملكة، ثم يقوم بحجز تصريح العمرة والخانة الزمنية قبل قدومه، كاشفا عن استفادة أكثر من 56 دولة من هذه الخدمة حتى الآن. وأضاف أن هذه الخدمة ستتيح لكافة ضيوف الرحمن معرفة موعد أداء العمرة، ما يساعد على وجود تخطيط سليم للرحلة.
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