الكويت والبحرين ترحبان بهدنة اليمن: فرصة لوقف الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - رحبت وزارة الخارجية الكويتية بإعلان المبعوث الخاص للأمين العامّ للأمم المتحدة إلى اليمن التوصل إلى هدنة ووقف العمليات العسكرية لمدة شهرين في الداخل اليمني وعلى الحدود اليمنية السعودية حسب الترتيبات التفصيلية المعلنة. وأكدت الوزارة دعم دولة الكويت الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، مثمنة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لليمن في التوصل إلى هذه الهدنة، التي تأتي متوافقة مع المبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية في مارس 2021، وقرار التحالف العربي بالتجاوب السريع مع الهدنة المعلنة.

كما أكدت على أهمية هذه الخطوة في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية للدخول في المشاورات السياسية وصولًا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها. وثمنت وزارة الخارجية الكويتية، في ختام بيانها النجاح لتلك الجهود وبما يحقق أمن وسيادة اليمن وطموحات شعبة والاستقرار في المنطقة. بدورها، رحبت مملكة البحرين بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين، يتم خلالها وقف كافة العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية-اليمنية.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم، تجاوب قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن والأطراف اليمنية مع مساعي المبعوث الأممي، والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في مارس 2021م لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل.

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وأعربت عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة المهمة فرصة لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية، وعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.