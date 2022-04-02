فرنسا: الهدنة الإنسانية خطوة كبيرة من شأنها جلب الأمل لليمنيين

محمد بن مسعود - الدمام - رحبت فرنسا، اليوم السبت، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانز جروندبرج، عن هدنة لمدة شهرين في اليمن.

وأكدت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الفرنسية السفيرة آن كلير لوجاندر، في بيان لها اليوم، استمرار دعم بلادها الكامل لجهود الأمم المتحدة من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار فرنسا، إلى أن جميع أطراف النزاع استجابت بشكل إيجابي لاقتراح الهدنة الصادر عن الأمم المتحدة.

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وأضحت السلطات الفرنسية، أن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام من شأنها أن تجعل من الممكن التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتجلب الأمل.