منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالهدنة الإنسانية في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على بدء هدنة في اليمن لمدة شهرين يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية في الداخل اليمني وعبر الحدود.

وثمنت الأمانة العامة مجدداً جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، معبرةً عن الأمل في أن تمكن الهدنة من التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتحملها الشعب اليمني وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل تخفيض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع تحقق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.