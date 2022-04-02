«حراج».. أكثر منصات البيع والشراء بالسعودية زيارة لعام 2021

محمد بن مسعود - الدمام - احتلت منصة حراج المركز الأول من بين المنصات السعودية كأكثر المواقع زيارة في المملكة خلال عام 2021 ومن أكثر التطبيقات تحميلاً، وذلك بحسب تقرير أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أخيراً.
حراج منصة البيع والشراء السعودية تأسست عام 2007 على يد المهندس يوسف الرشيدي، وهي من المنصات المشهورة لدى المجتمع السعودية والوجهة الأولى للبيع والشراء، إذ ساهمت المنصة في خدمة ملايين المستخدمين حول المملكة وممّا يميز حراج قاعدة المستخدمين الضخمة التي تزيد من قوة البيع والشراء، إذ تجاوز عدد زوار منصة حراج أكثر من 1.5 مليون زائر يومياً، وتجاوز عدد الإعلانات أكثر من 50 ألف إعلان يومياً.
تشمل منصة حراج جميع الأقسام مثل: السيارات، العقارات، الأجهزة، الحيوانات والطيور، الأثاث والخدمات، وغيرها من السلع غير المصنفة. وكما يحرص حراج على إضافة أقسام جديدة بشكل مستمر، إذ تم إضافة أكثر من 5 أقسام رئيسية وأكثر من 130 قسماً فرعياً جديداً.
يذكر أن تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تضمن أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة، إذ ألقى الضوء على نسبة انتشار الإنترنت في المملكة، إضافة إلى نمط وسلوك المستخدمين للإنترنت.
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