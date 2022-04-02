محافظ قلوة بالباحة يطلق حملات هيئة الأمر بالمعروف “اعتزاز” و “إنّ الله لايصلح عمل المفسدين”

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق سعادة محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي حملة “اعتزاز” و حملة ” إنّ الله لايصلح عمل المفسدين”، والتي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بمقر هيئة محافظة قلوة.

حيث استمع سعادته لشرح مُفصل عن أهداف الحملتين ومضامينهما من رئيس الهيئة الشيخ إبراهيم بن خضر الغامدي.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن حملة اعتزاز تأتي لتعزيز الانتماء للوطن بإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة، والقيم الوطنية العريقة والقيادة الحكيمة وبمنجزات الوطن العزيز، بينما تهدف حملة “إن الله لايصلح عمل المفسدين” إلى التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي، والتوعية بالرقيةالشرعية والمخالفات التي تقع فيها. مبيناً أن هذه الحملات التوعوية تنطلق بتوجيهات ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله-