"الدفاع المدني" يُوضح كيفية التصرف حال اشتعال زيت الطهي

محمد بن مسعود - الدمام - 09-01-1443 02:54
صدى تبوك – متابعة
أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في رسالة توعوية، كيفية التصرف السليم حال حدوث اشتعال في زيت الطهي أثناء إعداد الطعام.
وقالت المديرية إنه يجب على الشخص عدم تحريك أو لمس الوعاء المشتعل، وأن يقوم بإغلاق مصدر الغاز فوراً، محذرة من استخدام الماء لإطفاء النار المشتعلة.
وأكدت على ضرورة تغطية الوعاء بغطاء معدني لحجب الهواء، أو بقطعة قماش مبللة، داعية إلى الاتصال بالدفاع المدني حال عدم انطفاء النار.
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