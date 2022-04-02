شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بإعلان المبعوث الأممي التوصل لهدنة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت البحرين بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين، يتم خلالها وقف كافة العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية -اليمنية.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم، تجاوب قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن والأطراف اليمنية مع مساعي المبعوث الأممي، والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في مارس 2021م لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل، معربةً عن الأمل بأن تشكل هذه الخطوة المهمة فرصة لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية، وعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.