الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بجنوب أفريقيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جنوب إفريقيا، اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتوزيع التمور وتفطير الصائمين (السلال الغذائية) لعام 1443هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان اللويحان العنقري، وعدد من المسؤولين و الدعاة.

ويهدف البرنامج إلى توزيع 2500 سلة غذائية و11 طناً من التمور على الأسر المحتاجة في جنوب أفريقيا والدول التابعة للملحقية طيلة شهر رمضان المبارك.

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