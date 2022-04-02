"فلكية جدة": هلال رمضان يزيّن السماء.. اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - 09-01-1443 02:32

صدى تبوك – متابعة

يرصد هلال القمر لشهر رمضان المبارك بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت ؛والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء صافية وهي فرصة للتصوير.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة ، أن القمر ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء وأكثر وضوحاً مقارنة بالليلة الماضية، مشيراً أنه وخلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وبين أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم أمس الجمعة 01 أبريل عند الساعة 09:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئاً دورة اقترانية جديدة.

يُشار إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري يعد مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظراً لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.