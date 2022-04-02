"الموارد البشرية" توضح الطرف الذي يتحمل الرسوم المُتعلقة بخدمة "نقل عامل وافد"

محمد بن مسعود - الدمام - 09-01-1443 02:00 صدى تبوك – متابعة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الطرف الذي يتحمل تجديد رخصة العمل والإقامة وما يترتب عليهما من غرامات التأخير الخاصة بالعامل الوافد بعد نقل خدماته لصاحب عمل آخر. وبيّنت الوزارة، أنه بعد نقل خدمة عامل وافد يتحمل صاحب العمل الجديد تجديد رخصة العمل والإقامة، وما يترتب عليهما من غرامات التأخير. يشار إلى أن “نقل خدمة عامل وافد” هي خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة لتمكين المنشآت من تقديم طلب نقل خدمات عامل إليها من صاحب عمل آخر.

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