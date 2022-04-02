اخبار الخليج – السعودية: فرش 25 ألف سجادة جديدة بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الانتهاء من فرش 25 ألف سجادة بالمسجد الحرام، من السجاد الجديد الفاخر لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك 1443هـ.

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، جابر أحمد ودعاني، أن السجاد الجديد يُعد من السجاد السعودي الأخضر الفاخر ذي الجودة العالية، ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة، مبيناً أن هذه الخدمات والجهود تأتي تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.