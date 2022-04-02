اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لـ «سوق العمل» يستقبل مستشار السياسات بمناسبة تقاعده

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل السيد جمال عبدالعزيز العلوي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، بمكتبه بالهيئة السيد محمد إبراهيم ديتو مستشار الرئيس التنفيذي للسياسات، وذلك بمناسبة تقاعده عنه العمل، بعد مسيرة حافلة ساهم خلالها في وضع اللبنة الأساسية لتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل.

وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن خالص شكره وتقديره إلى السيد محمد إبراهيم ديتو، على الجهود التي بذلها في المساهمة بناء منظومة سوق العمل ووضع السياسات ومراجعة الإجراءات وتطوير الأنظمة والخدمات التي تقدمها الهيئة وكل ما يسهم في الارتقاء بسوق العمل والأنظمة الخاصة به.

وأشاد العلوي بجهود المستشار ديتو والتزامه طوال سنوات خدمته في الهيئة والتي ترك من خلالها بصمة وأثرًا واضحين.

من جانبه أعرب المستشار ديتو عن خالص شكره وتقديره إلى الإدارة التنفيذية وجميع موظفي ومنتسبي هيئة تنظيم سوق العمل على دعمهم المتواصل وتعاونهم طول فترة عمله في الهيئة.