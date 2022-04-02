اخبار الخليج – وزارة العدل والشؤون الإسلامية تطلق عددًا من البرامج الرمضانية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الدكتور محمد طاهر القطان، الوكيل المساعد للشئون الإسلامية، أن الوزارة أكملت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بعدد من البرامج والفعاليات المتنوعة، والتي تتضمن مجموعة من البرامج الوعظية التي سيُقدمها عدد من الوعاظ التابعين لإدارة الشؤون الدينية في دور العبادة وعبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور القطان إن إدارة الشؤون الدينية ستستمر خلال الشهر الكريم في تنظيم البرامج الوعظية والإرشادية عبر تقنية الاتصال عن بُعد، بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات الرسمية والأهلية مثل برنامج «فرصة لنزلاء مراكز التأهيل والإصلاح»، وبرنامج «قيم لنزلاء مراكز رعاية الأحداث وطلاب المدارس الحكومية»، وبرنامج «التثقيف وزيادة الوعي الديني للمحكومين بعقوبات بديلة» بالتعاون مع وزارة الداخلية.

ولفت الوكيل المساعد للشئون الإسلامية إلى إن الإدارة أصدرت عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومن خلال تطبيق إسلاميات إمساكية خاصة بشهر رمضان باللغتين العربية والإنجليزية، تحتوي على مواقيت الصلوات الصادرة عن اللجنة العليا للتقويم البحريني، بالإضافة إلى بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالصيام.

وأكد أن الوزارة ومن خلال قسم شؤون الحج والعمرة، وبناءً على توجيهات معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تحرص على توفير كل ما من شأنه تحقيق المزيد من تسهيل إجراءات رحلات العمرة بالنسبة للحملات الراغبة في تسيير رحلات لها لأداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل.

وفي إطار التعاون والتكامل بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون الإعلام، ذكر الدكتور القطان أنه قد تم التنسيق مع قناة القرآن الكريم لتنفيذ برنامج يُعنى بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعنوان (من أقوال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، لعدد من المشايخ، فضلاً عن إحياء ليلة القدر المباركة من خلال برنامج خاص بهذه المناسبة، إلى جانب التنسيق مع إذاعة القرآن الكريم لتنفيذ برنامجين الأول لفضيلة الشيخ مروان راشد عبدالكريم بعنوان (جوامع الخير)، حيث يستعرض من خلاله أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشتملة على عدد من الخصال التي رغب فيها أو نهى عليه أفضل الصلاة والسلام مع توضيح يسير لمعنى الحديث مقرون بالأمثلة. والثاني بعنوان (واذكر ربك كثيراً)، من تقديم فضيلة الشيخ بلال يوسف يعقوب، حيث يستعرض خلال البرنامج فضائل ذكر الله تعالى وأهميته وفوائده وآدابه وأنواعه.

وأشار إلى أن إدارة شؤون القرآن الكريم وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ستُقيم الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها (26)، وكذلك المشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إشراف إدارة شؤون القرآن الكريم على عدد من المسابقات القرآنية المحلية، وهي؛ جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية، مسابقة هيا بنت الهديان القرآنية، مسابقة الحاجة عائشة عبدالله جميل القرآنية، مسابقة الحاج حسن نقي القرآنية، مسابقة الشيخ أحمد بن جبارة الرميحي القرآنية، ومسابقة الإمام الباقر القرآنية للنساء.

وبين الدكتور القطان أن الوزارة ستعزز من نشر حلقات البرامج التي ستعرض في الإذاعة والتلفزيون عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، مع الإعلان عن نشر أخبار الفعاليات والأنشطة التي ستٌقام عن بعد خلال الشهر الفضيل.

ومن جانب آخر، قال الوكيل المساعد للشئون الإسلامية إن صندوق الزكاة والصدقات سيتولى جمع وتوزيع الزكوات على الأسر المستحقة خلال شهر شهر رمضان وفق المعايير والاشتراطات التي وضعها الصندوق، كما سيتم توزيع المساعدات الشهرية للأسر المستحقة ضمن مشروع (أسهم التعفف)، فضلاً عن السلة الرمضانية والتي سيباشر في توزيعها على الأسر المقيدة لدى سجلات صندوق الزكاة والصدقات، وتوزيع الكوبونات الغذائية الشهرية للمستحقين، ومساعدة الأسر المحتاجة ضمن مشروع (تفريج كربة).

كما سيقوم الصندوق من خلال مشروع (ابتسامة أمل) الخاص بالأطفال المصابين بالسرطان وبالشراكة مع جميعة المستقبل الشبابية، بالمساهمة في توفير الأجهزة الطبية والأدوية ودفع تكلفة العلاج للحالات الخاصة للأطفال الذين هم بحاجة إلى الفحوصات المستمرة، ودعم برنامج تحسين البيئة المنزلية لشراء الأثاث والأجهزة الإلكترونية الأساسية لغرف الأطفال المصابين بالسرطان والمعدات والأجهزة الطبية المساندة التي يحتاجها الطفل.

وعن استعدادات الوزارة في الرد على استفسارات الجمهور الشرعية، أشار القطان أنه بإمكان الجمهور الكريم التواصل عبر الخط الهاتفي والواتس أب: 17812819، كما تم توفير مساحة مخصصة على الموقع الإلكتروني للشؤون الإسلامية www.islam.gov.bh، للرد على الاستفسارات الشرعية من قِبل نخبة من الباحثين الشرعيين والمشايخ المرخص لهم من الوزارة من الطائفتين الكريمتين، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشؤون الإسلامية @ـislamicaffairs، وذلك من منطلق تفعيل التواصل بين الوزارة وأفراد المجتمع.