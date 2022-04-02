اخبار الخليج – مجلس التعاون الخليجي يرحب بالإعلان عن بدء الهدنة في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم السبت، بالإعلان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرغ، وإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة لمدة شهرين ووقف أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود «السعودية – اليمنية».

وقال الحجرف إن «صدور هذا الإعلان يأتي تأكيداً على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي بالأزمة اليمنية»، مثمنا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إعلان الهدنة والتي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل.

كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قد أعلن مساء أمس أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا ردا إيجابيا على هدنة لمدة شهرين تبدأ من اليوم السبت، فضلا عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود.