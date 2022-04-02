اخبار دوليه – سريلانكا تعلن حظر تجول شامل مدته 36 ساعة لمواجهة الاضطرابات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطة السريلانكية السبت حظر تجول مدته 36 ساعة لمنع أي تظاهرات مناهضة للحكومة احتجاجا على النقص المتزايد في السلع الغذائية والوقود والأدوية. ويطبَق حظر التجول من مساء السبت حتى صباح الاحد، حسبما أوضحت الشرطة غداة إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ بعدما حاول متظاهرون غاضبون اقتحام منزله.

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