شكرا لقرائتكم خبر عن فرش 25 ألف سجادة جديدة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بفرش (25) ألف سجادة بالمسجد الحرام، من السجاد الجديد الفاخر لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك ١٤٤٣هـ . وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر أحمد ودعاني، أن السجاد الجديد يُعد من السجاد السعودي الأخضر الفاخر ذي الجودة العالية، ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة ، مبيناً أن هذه الخدمات والجهود تأتي بمتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.