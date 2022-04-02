محمد بن مسعود - الدمام - 09-01-1443 12:34
صدى تبوك – متابعة
رد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسار حول مدى تأثر استحقاق المُتقدم للحصول على الدعم بأي التزامات شخصية عليه.
وبيّن البرنامج، أن الالتزامات الشخصية لا تؤثر على استحقاق المتقدم، لكنه قد تؤثر على اتفاقيات التمويل مع جهات التمويل.
ونوه إلى أنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع بـ 48 ساعة، مبيناً أنه يمكن الحجز في المخطط المناسب من خلال الحساب في حال كانت مُتاحة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تؤثر الالتزامات الشخصية على استحقاق المُتقدم للحصول على دعم "سكني"؟.. البرنامج يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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