دفعة أو دفعتين.. "الغذاء والدواء" تقدم نصائح حول وجبات الإفطار في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - 09-01-1443 12:26

صدى تبوك – متابعة

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح حول كيفية جعل وجبات الإفطار خلال شهر رمضان أكثر صحية.

واستعرضت الهيئة، آراء بعض السيدات حول تفضيلهن طريقة الدفعة الواحدة أو الدفعتين فيما يخص تناول وجبات الإفطار خلال شهر رمضان.

وأوضحت خبيرة المواصفات واللوائح تغريد الفريح، أن تناول وجبة الإفطار على دفعة أو دفعتين لا يختلف، ولكن ما يهم هو التركيز على الكمية والنوعية لأن عادات وطريقة الإفطار في رمضان تختلف باختلاف المجتمعات وعاداتهم.

ونصحت بتناول وجبة متكاملة العناصر الغذائية من بروتين ودهون وكربوهيدرات، بالإضافة إلى الإكثار من الألياف المتواجدة في الفواكه والخضراوات، مع شرب كمية كافية من الماء والسوائل خلال فترة الإفطار.