محمد بن مسعود - الدمام - 09-01-1443 12:10 صدى تبوك – متابعة أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 2 أبريل 2022، تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 750998 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 273 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 734820 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9047 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 103 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": تسجيل 88 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 273 خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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