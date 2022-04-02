اخبار الخليج – وزير التربية يشيد بالإنجازات التي حققتها جامعة الخليج العربي

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، بالمستوى المتقدم لجامعة الخليج العربي، ودورها منذ نشأتها قبل 41 عاما برغبة سامية من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمناً في خطاب تلقاه الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي رئيس الجامعة الجهود المثمرة للدكتور العوهلي في رئاسته للجامعة، وسعيه المتواصل لتطوير أدائها والارتقاء بمخرجاتها التعليمية، مهنئاً بتحقيق الجامعة مركزاً متقدماً على الصعيد العالمي بحسب تصنيف سكيماجو Scimago للجامعات الطبية العالمية في العام 2021 في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتأثير المجتمعي، وتلقّي الجامعة إشادةً دوليةً من مستشفى ومركز هنري فورد الطبي، للاحترافية الطبية الرفيعة، والمستوى العلمي، وأخلاقيات العمل المتميزة للأطباء خريجي الجامعة الذين تلقوا تدريبهم الطبي في المستشفى بولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأثنى الوزير على هذه الإنجازات المشرّفة التي تعزز الثقة بالمستوى الرفيع لبرامج الجامعة، وتنعكس إيجاباً على سمعتها العلمية في أوساط مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً دعم مملكة البحرين لهذه الجامعة التي تعتبر إحدى ثمار العلاقات الأخوية الوثيقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف قائلاً: «هذا إنجاز مشرف تحقق كنتيجة طبيعية للتطوير المستمر والمتواصل والجهود العلمية والبحثية التي تبذلها الجامعة بشكل دؤوب للارتقاء بالتعليم الطبي والتعليم العالي ككل، وما تحقيق هذه المرتبة المتقدمة إلا بفضل توفير البيئة الحاضنة للابتكار على مستوى دول الخليج العربي، ومواكبة أحدث وسائل التعليم الإلكتروني بما يتماشى مع معطيات التكنولوجيا وتطورات العلوم الحديثة والتحديات المتلاحقة».

من جانبه، ثمّن رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي تهنئة الوزير، معزياً هذا التقدم في التصنيفات العالمية عبر السنوات إلى ثقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجامعة التي تبنت استراتيجية تطويرية عززت مكانتها كجامعة مبتكرة على مستوى الخليج العربي، بالتزامن مع تدشين مجموعة من البرامج الاكاديمية المبتكرة.

وأضاف أن «هذه التصنيفات المتقدمة المتوالية لجامعة الخليج العربي على المستوى الدولي هي في المحصلة تضاف إلى رصيد التعليم العالي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي كافة، لذا أسجل فخري بكل ما تحقق من إنجازات تتراكم عاماً أثر عام، بفضل رؤية وقيادة اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً استمرار الريادة التعليمية وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة».

يشار إلى أن جامعة الخليج العربي تبوأت حديثاً المرتبة 18 عالميا، 4 شرق اوسطيا، و4 عربيا والأول محليا. في الوقت الذي حققت فيه المرتبة 60 عالميا، 52 شرق اوسطيا، و40 عربيا، والأول محليا في مجال البحث العلمي، بحسب تصنيف سكيماجو Scimago للجامعات الطبية العالمية في العام 2021.