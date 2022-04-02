الصحة: 88 إصابة بـكورونا ووفاة واحدة في 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 750,998 حالة. فيما تم تسجيل 273 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 734,820 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9047 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,121,558) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

كان مركز الإحصاء الخليجي، أوضح ان نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية ارتفعت لـ97.8%.

في السياق ذاته، حددت وزارة الصحة، أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، طويلة المدى، والتي تشمل التالي: – السعال – ألم المفاصل والعضلات – ضيق التنفس – فقدان الشم والتذوق – المزاج السيئ – مشاكل النوم – الإرهاق والتعب – فقدان التركيز والإدراك.