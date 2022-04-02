اخبار الخليج – «الزراعة»: إضافة خدمات إلكترونية جديدة لإدارة الثروة النباتية

محمد بن مسعود - الدمام - قال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم إن الوكالة وبالتنسيق مع الوكالة المساعدة للموارد والخدمات بالوزارة انتهت من إضافة خدمات إلكترونية لإدارة الثروة النباتية إلى قائمة الخدمات الموجودة سابقاً.

وأوضح أن الخدمات التي تم تدشينها هي: خدمة طلب تصريح استيراد شحنات زراعية، خدمة طلب فحص الواردات الزراعية، الدفع الإلكتروني للخدمات الزراعية، فيما تم عمل تعديلات وتحسينات على الخدمات التي تخص الوكالة، وهي: إضافة خدمة تسجيل الجهات الخاصة في خدمة تصريح الاستيراد، خدمة تحصيل رسوم الشحنات الزراعية المستوردة عبر المنافذ الجمركية، وخدمة التحقق من صحة أذن الاستيراد الإلكترونية عن طريق كود الـ QR.

وأشار إلى تنسيق مشترك مع الوكالة المساعدة للموارد والخدمات لإضافة باقي الخدمات إلى قائمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوكالة.

وذكر الوكيل المساعد لشؤون الزراعة أن إضافة الخدمات الإلكترونية لإدارة الثروة النباتية يأتي من باب الحرص الذي توليه الوكالة وبتوجيهات سعادة وكيل الزراعة والثروة البحرية المهندس إبراهيم حسن الحواج لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لشريحة المستفيدين من خدمات الوكالة، والعمل على تسهيلها، والانتقال بها إلى الفضاء الإلكتروني توفيراً للوقت والجهد، وبغرض مزيد من التسريع في إنجازات المعاملات وهو الأمر الذي يصب في دعم التوجهات الرسمية للارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل تقديمها للمستفيدين، من دون الحاجة إلى الحضور إلى شؤون الزراعة، دعماً للاستراتيجية الرامية إلى الانتقال إلى تقديم الخدمات إلكترونياً.

وأكد أن شؤون الزراعة ستواصل جهودها وبالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة من أجل توفير المزيد من الخدمات على المنصات الإلكترونية، علاوة على العمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن «التحوُّل الإلكتروني يُعد مشروعاً استراتيجياً يتماشى مع رؤية مملكة البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة الموقرة 2019-2022، كما يتوافق تماماً مع توجُّهات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية».