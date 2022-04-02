مجموعة يوسف بن أحمد كانو تعمل على تسريع التحول الرقمي من خلال الانتقال إلى أمازون ويب سيرفيسز «AWS»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة يوسف بن أحمد كانو، احدى أكبر الشركات العائلية في الشرق الأوسط مع 130 عامًا من الخبرة عبر ثلاث قارات» عن نقل الغالبية العظمى من بنيتها التحتية التكنولوجية إلى أمازون ويب سيرفيسز (AWS). ومع هذه الخطوة ، تتوقع الشركة أنها ستستفيد من بنية أساسية سحابية مرنة وموثوقة مع ميزات أمان محسّنة لتقديم إستراتيجية التحول الرقمي الخاصة بها.

هذا وتعمل المجموعة مع شركة Computer World International، شريك AWS للاستشارات المتقدمة، من أجل دعم انتقال الشركة للحوسبة السحابية وتبني خدمات AWS بمختلف قطاعات العمل في المجموعة، وهي بذلك تشمل الشحن والخدمات اللوجستية والسفر واستثمارات رأس المال والصناعة والطاقة والعقارات.

وفي أوائل عام 2021 ، طورت مجموعة يوسف بن أحمد كانو إستراتيجية تحول خاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية بغرض التكيف والاستجابة السريعة لتغيرات بيئة الأعمال المستمرة. وقد بدأت رحلة مجموعة يوسف بن أحمد كانو نحو الحوسبة السحابية عندما اختارت المجموعة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) كمزودها السحابي وبدأت في استضافة SAP S / 4HANA في مراكز بيانات AWS في الشرق الأوسط في البحرين، وهو ما أعطى المجموعة القدرة على دمج لوحات معلومات الأعمال وتحويل العمليات اليدوية للنظام الآلي، مما أدى بدوره إلى تبسيط كافة العمليات في الشركة.

أما في المرحلة التالية، ستقوم المجموعة بنقل أعمالها في مختلف البلدان المتعلقة بمراكز بيانات التعافي من الكوارث المحلية إلى أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وذلك لتعزيز مرونة الأعمال مع استمرارها في الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما ستقوم االمجموعة أيضًا بنقل البنية التحتية لمراكز البيانات ومجموعة تطبيقات الأعمال إلى أمازون ويب سيرفيسز (AWS) بدءً من سفريات كانو، تليها كانو اللوجستية ثم كانو للصناعة والطاقة، وذلك في إطار جهودها لتصبح منظمة تعتمد كلياً على البيانات. وتخطط مجموعة يوسف بن أحمد كانو لتنفيذ نظام أساسي للبيانات على مستوى المؤسسة يستفيد من التعلم الآلي المتقدم من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وخدمات تقنية إنترنت الأشياء الصناعية.

ومن خلال عملية التحول، ستستفيد مجموعة يوسف بن أحمد كانو من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) من خلال «برنامج تسريع الانتقال (MAP)» لتسريع عملية الإنتقال للحوسبة السحابية باستخدام منهجيات النقل من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وأدواتها، وخدمات شركاء AWS الاحترافية عبر شريكها شركة Computer World International.

وصرح رئيس مجلس إدارة المجموعة ، السيد/ خالد محمد كانو قائلاً «لقد أظهر العامان الماضيان من جائحة فيروس كورونا أهمية سرعة حركة الاستجابة للمتغيرات والظروف التي لا يمكن التنبؤ بها، ولذلك يعد العمل مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عاملاً أساسياً في قدرتنا على تقديم إستراتيجيتنا الطموحة للتحول الرقمي. ومن المتوقع أن يحرز اعتمادنا على خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) تقدماً فورياً لترقية نظمنا الحالية والمستقبلية لخلق ميزة تنافسية لنا والعمل على الابتكار المستمر. نحن ملتزمون بتحقيق التميز المستدام لتحسين خدمة العملاء ودعم الرؤى الاقتصادية الإقليمية حتى سنة 2030 وما بعدها «.

كما أفاد السيد/ طارق العليمي ، مدير إقليمي في شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: « إن مجموعة يوسف بن أحمد كانو هي واحدة من الشركات العائلية الرائدة والمبتكرة في المنطقة منذ عقود ، ومن الملهم أن نرى كيف تمهد هذه المجموعة الطريق لمرحلتها التالية من الابتكار باستخدام خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وقوة الحوسبة السحابية باعتبارها ركيزة أساسية في تحولها الرقمي. نحن نتطلع إلى مواصلة دعم اعتماد مجموعة يوسف بن أحمد كانو لـ أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عبر محفظتها من الأعمال المتنوعة لتقديم خدمة أفضل لشركائها وعملائها «.

تأسست مجموعة يوسف بن أحمد كانو عام 1890 في البحرين على يد الحاج يوسف بن أحمد كانو ، وهي إحدى أكبر الشركات العائلية في الشرق الأوسط. عملت منذ بداياتها في مجال الشحن وذلك في مملكة البحرين ،حتى نمت لتصبح واحدة من أكثر الشركات تنوعًا في المنطقة وخارجها، لتعمل على نطاق واسع في البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ، وكذلك شمال إفريقيا وأوروبا ، فهي تجمع بين القيم التقليدية والرؤية العالمية ، مما يجعلها محركًا رئيسيًا للنمو والتنمية في المنطقة.

تقدم المجموعة خدماتها لمجموعة واسعة من القطاعات والصناعات ، بما في ذلك الشحن والخدمات اللوجستية والسفر والاستثمارات المالية والعقارات والنفط والغاز والآلات الثقيلة والطاقة والمشاريع الصناعية.