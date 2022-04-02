شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية :حملة توعوية لرفع مستوى السلامة المرورية بينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بإدارة الطرق التابعة لقطاع التشغيل والصيانة حملتها التوعوية لرفع مستوى الثقافة والسلامة المرورية لمنسوبي الشركات، وذلك بتقديم ورشة عمل بمقر شركة الفارابي للبتروكيماويات بمدينة ينبع الصناعية.

وتضمنت ورشة العمل استعراض الإحصائيات العالمية للحوادث المرورية وأسبابها ومقارنتها بمدينة ينبع الصناعية، واستعراض مجهودات الهيئة الملكية في تطبيق محاور السلامة المرورية الأربعة (المحور الهندسي - المحور التوعوي والتعليمي - المحور الضبطي - محور الطوارئ)، التي تدخل في إطار دليل الهيئة الملكية الاسترشادي للتحكم المروري وإجراءات الهيئة في إصدار وإدارة حركة الحمولات زائدة الأوزان والأحجام والجهود المبذولة من أجل خفض الحوادث المرورية.